Sporting Clube da Madeira lamenta morte de Agostinho Rodrigues

"O desporto madeirense está de luto. Faleceu ontem aos 95 anos, Agostinho Rodrigues o carismático Presidente do Sporting Clube da Madeira, e que liderou os destinos do clube desde a década de 60, até finais dos anos 90", refere nota à imprensa da coletividade verde e branca madeirense.

Foi o sócio número 1 do Sporting CM, era Presidente do clube quando conquistou a Taça da Madeira em futebol sénior masculino, e viu Paula Saldanha – atleta do Sporting da Madeira - representar Portugal nos Jogos Olímpicos de 1992 em Barcelona, aponta ainda o Sporting Clube da Madeira.

Na informação à comunicação, a atual Direção do Sporting CM, endereça à família do ex-Presidente Agostinho Rodrigues, neste momento difícil, as mais sentidas e sinceras condolências.