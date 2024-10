Comportamentos aditivos abordados em convenção

Entre hoje e amanhã decorre no Centro Cultural e e Investigação do Funchal a V Convenção de Comportamentos Aditivos da Madeira e I Convenção das Regiões do Atlântico.

Para esta quinta-feira às 9h30 está prevista a conferência 'Potencial uso terapêutico das drogas psicadélicas', com a presença de Félix de Carvalho.

A primeira mesa desta convenção está prevista para as 11h30, sob o tema 'Papel das substâncias na patologia dual', tendo como moderadora Susana Jardim. Já depois do almoço, pelas 15 horas o debate, moderado por Bruna Gouveia, abordará as 'Estratégias de Saúde Mental nas Regiões do Atlântico'.

O dia termina com uma marcha pela saúde mental às 17h30.

Consulte aqui o programa.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

9h00 - Reunião plenária n.º 23;

9h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;

11h00 - Reunião da 4ª Comissão Especializada Permanente de Habitação, Energia e Infraestruturas na Assembleia Legislativa da Madeira;

11h00 - O espectáculo de marionetas 'The Budapest Marionettes', inserido no programa do MARIOFA - Festival de Marionetas e Outras Formas Animadas, terá lugar hoje no MUDAS - Museu de Arte Contemporânea da Madeira.

14h00 - Reunião da 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Proteção Civil na Assembleia Legislativa da Madeira;

14h00 às 17h30 - A Câmara Municipal de Câmara de Lobos e a Casa São José coorganizam o III congresso 'mais social', nos dias 10 e 11 de Outubro, no auditório do Instituto da Segurança Social, no Funchal.

15h00 - Reunião da 7.ª Comissão Especializada Permanente de Inclusão Social e Juventude;

18h00 - Inauguração da exposição 'Marvermelho0 de Paulo Sérgio na Galeria Espaço Mar;

18h30 - Apresentação do livro 'Bora Bora Etiqueta' de Maria Olimpia Simões na Quinta Magnólia;

19h00 - XXXVII Festa da Maçã terá lugar a partir de hoje até domingo na Quinta da Moscadinha;

19h00 - Hoje às 19 horas a Galeria Anjos Teixeira, no Funchal, promove uma iniciativa sobre 'Liberdade de imprensa e jornalismo'.

Taça dos Campeões da Europa de Andebol de praia na Praia do Porto Santo

Conselho de Governo



Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 11 de outubro, Dia Mundial de Luta Contra a Dor, Dia Fora do Armário, Dia Internacional da Rapariga e Dia Mundial do Ovo:

1844 - Nasce o norte-americano Henry John Heinz, Pickle King, fundador da primeira empresa de produtos pré-preparados e embalados, a H.J. Heinz Company, Inc.

1895 - Circula o primeiro automóvel em Portugal, um Panhard et Levassor, de 1200 centímetros cúbicos e 3,75 cavalos, guiado pelo conde Jorge de Avillez, entre o Barreiro e Santiago do Cacém.

1946 - A França é o primeiro país da Europa a tornar obrigatória, por lei, a criação de serviços de medicina no trabalho.

1995 - João Bosco Mota Amaral anuncia o abandono da Presidência do Governo Regional dos Açores e da liderança do PSD loca

2005 - O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan, é condecorado pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, com o Grande Colar da Ordem da Liberdade, no Palácio da Ajuda, em Lisboa

2017 - O Ministério Público (MP) acusa o ex-primeiro-ministro, José Sócrates, de 31 crimes - três de corrupção passiva de titular de cargo político, 16 de branqueamento de capitais, nove de falsificação de documentos e três de fraude fiscal qualificada, na "Operação Marquês". No total, 28 arguidos são acusados de 188 crimes pelo MP, incluindo Ricardo Salgado (ex-presidente do BES), acusado de 21 crimes, Zeinal Bava (ex-presidente executivo da PT, cinco crimes), Henrique Granadeiro (ex-presidente da administração da PT, oito) e Armando Vara (ex-ministro e antigo administrador da CGD, cinco).

2021 - O ex-ministro Armando Vara sai em liberdade da cadeia de Évora, onde cumpriu pena de prisão no âmbito do processo Face Oculta, devido à aplicação das medidas excecionais relacionadas com a pandemia de covid-19.

2022 - A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa informa que já recebeu 424 testemunhos.

2023 - O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, no primeiro discurso solene em conjunto com membros do seu gabinete de guerra formado no início do dia, depois do acordo com o líder da oposição israelita, Benny Gantz, realça que o seu país "passou à ofensiva" e alertou que "cada membro do Hamas é um homem morto", enquanto o conflito na região prossegue.

