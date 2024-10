PTP considera "a oposição" no Parlamento Regional como sendo uma "chacota"

A dirigente do PTP, Raquel Coelho, veio esta tarde criticar a oposição representada na Assembleia Legislativa da Madeira, a qual acusa de ser "uma chacota". Em causa está o silêncio manifestado pela maior parte dos partidos em relação à operação 'Ab Initio'.

"Com a oposição que temos representada no Parlamento Regional, o PSD, há de governar mais 50 anos na Madeira", atirou Raquel Coelho, citada em nota à imprensa.

Em causa, "o silêncio" do PS, do Chega, da IL e do PAN em relação às suspeitas de financiamento ilegal partidário, fraude eleitoral e corrupção.

O PTP diz não compreender a "inércia" dos partidos da oposição face às acusações lançadas ao Governo Regional por parte do Ministério Público e o porquê de ninguém ter apresentado uma moção de censura.

"Finalmente, começa-se a desmontar a rede tentacular que foi montada para desviar dinheiro público para financiamento das campanhas eleitorais do PSD-Madeira e os partidos da oposição na Assembleia ficam calados. Dá a entender que estão coniventes com a situação", atira a dirigente trabalhista.