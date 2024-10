Bruno Macedo considera que a comissão de inquérito será um "interrogatório pidesco"

"Paladinos do caos" e promotores da "política de trincheira" foi como Bruno Macedo classificou o comportamento dos partidos da oposição na questão dos incêndios.

Num intervenção no período antes da ordem do dia o deputado social-democrata abordou as audições que decorrem na Assembleia da República sobre os incêndios na Madeira. "O PS ousou dar um tiro no coração da Autonomia", afirmou, acusando os socialistas de não disfarçarem "o rancor que têm ao povo madeirense".

Bruno Macedo também considera que deveria ter havido um protesto formal do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira por estarem a ser discutidos, em São Bento, assuntos que dizem respeito apenas à Madeira.

Sobre a comissão de inquérito que vai decorrer na ALM, acusou PS e JPP de pretenderam apenas realizar "interrogatórios pidescos" e não estarem interessados em apurar o que se passou.

Os dois partidos, diz, querem "crucificar", "enlamear" e "deturpar" e, como afirmou dirigindo-se a Marta Freitas, até "já têm as conclusões prontas".