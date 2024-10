Turismo junta oposição contra falta de actuação do Governo

Depois do intervalo, os deputados voltaram ao debate da proposta do IL para controlo dos fluxos turísticos da Regiãp.

Isabel Garcês (PS) veio garantir que nunca existiu falta de compromisso do seu partido para com a questão do turismo, nem demagogia.

Miguel Castro (Chega) apela ao PSD que não diga que está tudo bem com o turismo e garantiu disponibilidade para analisar todas as propostas que visem resolver os problemas, eu resultam da cumulação de turistas em diversos pontos da Região.

Nuno Morna (IL) acusou o PSD de actuar por reacção, em vez de acção.

Élvio Sousa (JPP) lembrou os números do turismo, com os números inigualáveis na história, do turismo madeirense. Um crescimento exponencial implica uma gestão com novas prioridades e estratégias. “O destino não estava preparado”.

“Urge tomar medidas concretas”, diz o JPP. Medias para resolver a sobrelotação de alguns pontos, com estacionamento abusivo e prejuízos patrimoniais.

Élvio Sousa também perguntou onde para o plano de emergência do aeroporto. O deputado acusou o governante Eduardo Jesus, secretário do Turismo, de estar mais preocupado com as companhias aéreas do que com os interesses dos madeirenses.

O JPP alertou para os problemas da monocultura do turismo e apelou à valorização dos trabalhadores da hotelaria.

Paulo Alves (JPP) levantou a questão das ‘rent a car’. Pediu regulação e que a s empresas sejam incentivadas a informar clientes sobre as regras a praticar na Madeira.

Brício Araújo (PSD) perguntou a Paulo Alves pelo estacionamento para Santa Cruz, depois de Paulo Alves ter falado de estacionamentos, nomeadamente em santa Cruz.

Isabel Garcês (PS) disse que o debate do diploma do IL suscitou uma “manobra de diversão” por parte do CDS e do PSD, para abafarem o problema. A deputada voltou a lembra a iniciativa do seu partido, de Janeiro deste ano, que trazia soluções, mas que foram rejeitadas pelos social-democratas.