Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses participa em intercâmbio com filarmónica

A Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses irá participar, até 7 de Outubro, num Intercâmbio filarmónico com a Filarmónica de Chãs.

Em Junho de 2023, a Filarmónica de Chãs foi recebida no Funchal. Agora, será a Banda Municipal do Funchal a ser recebida em Leiria.

Do programa de actividades, constam diversas visitas e a apresentação de dois concertos.

O primeiro será realizado no Mercado de Sant'Ana, no dia 5 de Outubro, inserido nas comemorações do 5 de Outubro, e contará com a voz da Laura Silva, que cantará temas como 'C'era una Volta Il West' e 'Don't Rain On My Parade'.

O segundo concerto será no dia 6 de Outubro, no Auditório da Filarmónica de Chãs, e será inserido no 128.º aniversário da Filarmónica anfitriã.