Recentemente, no seu canal de Whatsapp, a Comissão Europeia fez uma espécie de lembrete aos cidadãos europeus, com uma imagem e uma frase “Em caso de emergência, lembre-se: 1 União, 1 número – 112”. Muitos europeus, quiçá muitos madeirenses, não sabem ou já se esqueceram que há mais de 30 anos (desde 1991) que existe um número de emergência europeu, adoptado por todos os 27 países, para o qual pode ligar e, assim, obter ajuda, em caso de necessidade em situações de urgência.

Relembra a CE que “a ligação é gratuita e pode ser discada de qualquer telefone fixo ou telemóvel. As ligações são atendidas por operadores treinados que podem atender em vários idiomas. A operadora irá atendê-lo directamente ou transferir a sua chamada para o serviço de emergência mais adequado”. E acrescenta:“Esta linha de apoio de emergência também está disponível em países fora da nossa União, como a Suíça e em todo o Mundo em redes GSM (Sistema Global para Comunicações Móveis). Quando cada segundo conta, 112 é a sua primeira linha de defesa.”

No país PSP e GNR, na Madeira PSP conecta à Protecção Civil

Se a nível regional, quem tem a responsabilidade de gestão do 112 é PSP (a chamada é atendida por um agente que, dependendo da emergência reencaminha para a Protecção Civil), a nível nacional o sistema é gerido pela PSP e pela GNR que faz a ligação ao INEM, nas situações de emergência médica.

Por exemplo, em caso de acidente ou doença súbita e ligar ao 112 de qualquer ponto do país a qualquer hora do dia, também é o centro de recepção noutras situações tais como incêndios, assaltos ou roubos. Há um constante e repetitivo apelo a que se evitem “chamadas desnecessárias” que “sobrecarregam o sistema, pondo em perigo de vida aqueles que realmente precisam de ajuda imediata. Os falsos alarmes afectam a capacidade de resposta às verdadeiras emergências”.

Assim, é importante que saiba que deve utilizar o 112 sempre que ocorram: acidentes de viação, acidentes no trabalho, acidentes no desporto, quedas, doenças súbitas, agressões, intoxicações, afogamentos, alcoolismos, partos súbitos, incêndios. Acresce o apelo para que “não brinque com número 112 nem o utilize para: brincadeiras, obter informações sobre o tráfego, obter previsões meteorológicas ou obter informações de ordem geral”.

Passados 33 anos, impressiona como ainda é preciso informar os cidadãos destas limitações e utilidades do 112. E fazê-lo no estrangeiro ainda menos sentido faz.

Perguntas e respostas

Porque um número de emergência em toda a UE?

Fácil de memorizar

Para lhe dar um único número que você pode usar numa emergência, onde quer que esteja na UE – para que você não precise se lembrar de um número diferente para cada país.

O 112 em toda a UE significa apenas um número que está operacional em toda a UE e que todos nós podemos lembrar, mesmo sob a pressão de uma situação de emergência.

O 112 substitui os números nacionais de emergência?

Não

Opera em todos os países da UE juntamente com os números de emergência nacionais existentes. Se conhece esses números, também pode usá-los – o serviço será o mesmo. Em alguns países da UE, como em Portugal, o 112 é o principal número de emergência.

Quando usar o 112?

Emergência

Somente em situações de emergência. O 112 não é um serviço de informações. Ao ligar para o 112, será direccionado para um operador que o encaminhará para o serviço de emergência necessário.

Que idioma(s) posso usar para ligar para o 112?

Inglês ou a língua do país

O(s) idioma(s) do país em que está no momento da chamada. Inglês em alguns países ou outras línguas europeias, mas isso depende inteiramente do país e das operadoras locais. Não há um padrão ou intervalo mínimo de idiomas fornecidos.

Como os operadores do 112 saberão onde estou?

Comunicando ou GPS

Se não conseguir falar correctamente ou não souber exactamente onde está, o operador passará o máximo de informações possível sobre a sua localização para os serviços de emergência – seja o endereço do telefone fixo ou a localização do seu telemóvel.

O que são 116 números?

Apoio diverso

Trata-se de uma gama de 6 números de telefone de apoio europeus gratuitos para crianças e adultos necessitados, utilizáveis na maioria dos países da UE (embora a cobertura ainda não seja em toda a UE). O 116 000 é a "linha directa para crianças desaparecidas"; o 116 111 é a "linha de apoio para crianças"; o 116 123 é a "linha de apoio emocional"; o 116 006 é a "linha de apoio para vítimas de crimes"; o 116 117 é a "assistência médica não urgente"; e o 116 016 é a "linha de apoio às mulheres vítimas de violência".

Na Madeira há também a Linha de Emergência Social, o 144.