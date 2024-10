Kira Bester e Dawid Mocke vencem 'ICF Short Race 2024'

Os sul-africanos Kira Bester e o Dawid Mocke foram os grandes vencedores daquela que foi a 'prova de abertura' do Campeonato do Mundo de Canoagem de Mar, que teve lugar esta tarde na baía do Funchal e que antecede a cerimónia de abertura da edição de 2024 destes campeonatos.

Foi em ambiente de festa e em condições ótimas de mar, que teve lugar a 'ICF Short Race' e onde marcaram presença alguns dos atletas de elite que entre amanhã e sábado irão discutir os vários títulos mundiais da disciplina.

Na prova feminina Kira Bester foi mais forte ao longo do circuito de três quilómetros, tendo assim alcançado a vitória com o tempo final de 15.16,88 minutos. A atleta checa Katerina Milova foi segunda classificada com o registo de 15.53,22, enquanto o pódio ficou completo com outra canoísta sul-Africana Jenna Nisbet (16.06,81).

Referência ainda para a melhor atleta portuguesa e, consequentemente, madeirense, Luísa Pereira que veio a fechar o top-5 com 16.54,11.

Já nos masculinos, a competição foi ganha pela canoísta Sul-africano Dawid Mocke, com a marca de 14.02,60 enquanto o segundo lugar foi entregue ao francês Hector Henot (14.18,46). O português Artur Pereira veio a festejar a conquista da medalha de bronze graças ao tempo final de 14.24,05.

De destacar que, os primeiros 5 classificados de cada classe receberam um prémio monetário no valor de 250€, 150€, 75€, 50€ e 25€ respetivamente.