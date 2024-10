Vai ser construído túnel em Câmara de Lobos entre a Nova Cidade e o Estádio do Carmo

Afinal foi uma estrada e não duas - relacionada com a mesma empreitada - que foi esta tarde inuagurada em Câmara de Lobos pelo presidente do Governo Regional.

Na visita à nova estrada de ligação entre o Ribeiro da Alforra e o Limoeiro, em Câmara de Lobos, o presidente da Câmara esclareceu que o segundo arruamento 'anunciado' não está ainda concluído, pelo que a inauguração de hoje, troço com 550 metros de extensão, corresponde a investimento a rondar os 2 milhões de euros - 4,1 milhões inclui o segundo arruamento ainda em obras.

A obra agora concluída refere-se à construção de ligações previstas na obra de ‘Ligação ao Ribeiro da Alforra e Limoeiro – Câmara de Lobos’, iniciada em Dezembro de 2009 e posteriormente suspensa (2012/02/01), com a aplicação das medidas do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro da Região Autónoma da Madeira (PAEF – RAM).

A obra retomada uma década depois de ter sido interrompida – foi reiniciada em Setembro de 2022 -, concluindo-se agora a ligação da Rua João Ricardo Ferreira César à Avenida Nova Cidade.

Leonel Silva fez saber que no âmbito da mesma empreitada está também prevista construção de túnel rodoviário entre a zona da Fonte da Rocha (Nova Cidade) e a zona junto ao Estádio do Carmo. Previsivelmente a ser concretizado até final do próximo ano.