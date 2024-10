‘A Furgoneta’ do Teatro de Balugas chega a Machico

Este sábado, pelas 21 horas, o Fórum Machico recebe, no âmbito do Festival de Teatro de Machico, a peça ‘A Furgoneta’ do Teatro de Balugas, espectáculo seleccionado para o Festival Internacional de Teatro Amador da International Amateur Theatre Association, em Debrecen, na Hungria, e vencedor do Prémio do Público no Concurso Nacional de Teatro Ruy de Carvalho. No ano passado, a peça foi distinguida em Itália como melhor espectáculo internacional de teatro amador.

O trabalho, com texto e encenação de Cândido Sobreiro é sobre a história de Romão e do irmão que decidem reformar o negócio do pai, homem com milhares de quilómetros feitos pelas aldeias do Minho.

"Mas agora o negócio é outro: a furgoneta que vendia tudo e mais alguma coisa, até a compra de uma simples faca, que dava para estonar batatas e cortar o pescoço ao frango, já não é feita da mesma maneira! Confrontados com um modo de vida que está a chegar ao fim entre os últimos fregueses e os velhos vendedores ambulantes, os dois irmãos veem-se divididos entre o progresso tecnológico e os que ainda resistem nas aldeias, à espera da buzina estridente e dois dedos de conversa", lê-se na nota à imprensa.