Brasil realiza hoje eleições autárquicas em milhares de cidades

Mais de 155 milhões de brasileiros podem votar hoje para escolher novos prefeitos e membros das Câmaras Municipais nos 5.569 municípios do país sul-americano lusófono.

Ao contrário de Portugal, que adota um sistema de lista fechada, a escolha dos prefeitos no Brasil é feita a partir de um sistema de lista aberta no qual as vagas são conquistadas diretamente pelo candidato mais votado.

A votação de hoje exclui o Distrito Federal, onde a administração do território, incluindo a capital do país, Brasília, é exercida pelo governador.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), órgão responsável pela organização e fiscalização das eleições brasileiras, informou que registou um total de 463.367 candidaturas.

Desse número, 93,23% (431.980) são para o cargo de vereador, enquanto 3,36% (15.573) são para prefeito e 3,41% (15.814) para vice-prefeito.

Os dados também mostram que a maioria dos candidatos são homens 304.335 (65,68%), sendo as mulheres apenas 158.989 (34,31%).

Dos 5.569 municípios que participam nestas eleições, apenas 103 localidades poderão escolher a prefeita ou o prefeito numa segunda volta, prevista para o dia 27 de outubro.

Isso acontece porque a lei eleitoral brasileira prevê votações em dois turnos nas cidades com mais de 200 mil eleitores onde o candidato mais votado não conseguiu superar a metade dos votos válidos (cálculo que exclui votos em branco e nulos).

As cidades brasileiras que poderão ter segunda volta somam juntas 60,5 milhões de eleitoras e eleitores, o que equivale a 38,8% do eleitorado brasileiro.

Na maior parte do país, as urnas abrem às 08:00 locais (12:00 em Lisboa) e encerram às 17:00 (21:00 em Lisboa).

No estado brasileiro do Acre e em 11 municípios do Amazonas, a votação começa às 06:00 locais e termina às 15:00.

No restante do Amazonas, em Roraima, no Pará, em Rondônia, em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul, a votação inicia-se às 07:00 locais e termina às 16:00 devido ao fuso horário.