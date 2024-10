Cafôfo pressionado para eleições primárias. Manifesto ‘Sempre com a Madeira’, encabeçado por Carlos Pereira e subscrito por notáveis do partido, entre militantes e independentes, pede o afastamento da actual direcção e convoca a sociedade civil a participar “numa mudança que posicione o PS-M como alternativa sólida e de confiança”. Este é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO.

Governo só limpou 25% da faixa corta-fogo é outro dos temas em destaque. Foram intervencionados pouco mais de 32 hectares do 117 que dependem da esfera pública.

Nevoeiro adia o 17.º jogo na Choupana para dar conta do jogo entre o Nacional-Benfica que foi disputado durante apenas 8 minutos. Liga já reagendou o encontro para o dia 19 de Dezembro.

Ainda no que toca ao desporto, nota para o Madeira Andebol SAD que segue para a terceira ronda da Taça Europeia.

Há ainda para ler: “O Estado não está a dar o exemplo”. Freddy Ferreira César, que recebe hoje o Prémio de Arquitectura da Madeira e Porto Santo 2024, pede legislação adequada ao território insular e desafia as entidades públicas a valorizarem mais o sector.

Por fim, cães de caça morrem envenenados. Animais terão ingerido carne contaminada no Paul da Serra, no primeiro dia da época venatória.

