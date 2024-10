Chega-Madeira visita Espaço Museológico dos Canhas

O partido Chega-Madeira, liderado por Miguel Castro, realizou uma visita ao Espaço Museológico de Brinquedos e Instrumentos Tradicionais dos Canhas, na Ponta do Sol, onde teve a oportunidade de conhecer a impressionante coleção de brinquedos e instrumentos tradicionais feitos à mão pelo artesão António Sousa. Este espaço museológico, que conta com mais de 800 peças únicas, destaca-se como um verdadeiro santuário da preservação das tradições madeirenses.

Durante a visita, Miguel Castro enalteceu o trabalho incansável de António Sousa, sublinhando que a preservação da tradição é uma das preocupações do Chega. "É com grande orgulho que visitamos este espaço que tão bem representa o espírito da nossa Madeira, onde as tradições são mantidas vivas graças ao esforço e dedicação de artesãos como o Sr. António Sousa”, afirmou o presidente do Chega-Madeira.

Miguel Castro destacou ainda a importância de valorizar o património cultural e de assegurar que as futuras gerações possam ter contacto direto com estas tradições. “Num mundo cada vez mais globalizado, não podemos permitir que as nossas raízes se percam. A preservação do saber-fazer tradicional é uma prioridade para o CHEGA, e o trabalho do senhor António Sousa é um exemplo vivo daquilo que devemos apoiar e proteger”, acrescentou.

O artesão António Sousa, que dedica grande parte da sua vida à criação manual de brinquedos e instrumentos tradicionais, é um exemplo de resiliência e dedicação à cultura local. “Cada peça aqui exposta é um testemunho de uma tradição que queremos ver perpetuada. É essencial que os nossos jovens compreendam o valor de trabalhos como este, que refletem a nossa identidade e história”, concluiu Miguel Castro.

O Chega-Madeira reitera assim o seu compromisso com a defesa das tradições e dos valores que definem a identidade madeirense. A preservação cultural é, para o CHEGA, um dos pilares fundamentais para garantir uma sociedade que não esquece as suas origens e que olha para o futuro com orgulho nas suas raízes e identidade cultural.