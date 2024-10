Quase 8 km de congestionamento em cada sentido

Um verdadeiro caos é o que se pode adjectivar o estado actual do trânsito na Via Rápida. Desde que aconteceu o acidente pelas 7h30, tem sido sempre a crescer o amontoado de viaturas que procuram chegar ao seu destino.

Num sentido, são cerca de 7,5 km de extensão e no sentido oposto são mais de 8 km.

Ver Galeria

A imagem do Google Maps que publicamos é revelador da dimensão do trânsito desta quinta-feira de manhã.

Com o passar do tempo, e menor fluxo de viaturas, a situação tenderá a amenizar e, eventualmente, a escorrer o tráfego com normalidade.