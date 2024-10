Madeira Nature Fest fez eco no Chão das Feiteiras

A 1.ª edição da Echo - Madeira Nature Fest iniciou-se hoje e termina amanhã. Nestes dois dias, o evento que está inserido no Festival da Natureza, conta com diversos momentos de diversão no Chão das Feiteiras.

Hoje, a iniciativa começou com um The Eco Brunch em simultâneo com a selecção musical do DJ Phill.Me. Contou igualmente com actividades, que decorreram na Echo Kids Area e no Atelier Artístico, além das Echo Talks.

No que toca à animação musical, além da selecção do DJ Phill.Me, o público teve também a oportunidade de assistir ao concerto de Emmy Curl, que cativou durante uma hora. Depois, os presentes foram convidados a dançar, com a realização da Silente Party.

O evento propôs ainda a observação de astros, culminando da melhor forma este primeiro dia.

Amanhã, as iniciativas começam às 7h30 com um Sunrise conduzido por Ana Luísa e seguido de uma Viagem Sonora Meditativa. Depois, a proposta é um Sunrise Breakfast (9h00 às 10h00).

À semelhança de hoje, estão previstas várias iniciativas na Echo Kids Area (10h00 às 18h00) e no Atelier Artístico (10h00 às 18h00), além das Echo Talk das 11h00 às 11h30.

Realiza-se ainda a actuação de Duarte Salgado (11h30 às 12h30) e um momento de Friends & Family Lunch (13h00 às 14h30). Mais: irá decorrer um Workshop em Família (14h30 às 15h00) e um concerto com os Estrond’ilha (15h00 às 16h00). As Echo Talk acontecem também das 15h00 às 16h00 e o Workshop para Crianças das 17h30 às 18h00.