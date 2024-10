Ribeira Brava abre candidaturas às bolsas de estudo universitárias

A Câmara Municipal da Ribeira Brava já abriu as candidaturas de acesso às bolsas de estudo universitárias para o ano lectivo 2024/2025.

O processo iniciou-se no dia 1 de Outubro e decorre até dia 30 deste mês para os estudantes universitários que se candidatem pela primeira vez ou que decidam efectuar a renovação da candidatura.

Os estudantes que entrarem na 3.ª fase do concurso de acesso ao Ensino Superior ou através da candidatura para ‘maiores de 23 anos’ têm até ao dia 30 de Novembro para se candidatarem à bolsa de estudo disponibilizada pela Câmara Municipal.

Basta reunir a documentação necessária, preencher o formulário disponível nas redes sociais e no site da autarquia (área educação) e enviar para o email [email protected].

Novo regulamento

A Câmara Municipal que alterou o Regulamento de Apoio à Formação Académica Superior, de forma a tornar o processo de candidatura mais rápido e menos burocrático para os candidatos.

Neste ano lectivo 2024/2025, a autarquia vai atribuir um apoio de 600 euros por candidato, pago em duas prestações (Dezembro e Abril), por entender que "o custo de vida tem aumentado significativamente e as despesas com a educação consomem uma boa fatia do orçamento familiar".

Desta forma, o apoio aos estudantes universitários é entendido como um incentivo à progressão dos estudos no ensino superior e uma forma de proporcionar as mesmas ferramentas e oportunidades aos jovens do Município.