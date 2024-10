Coro de Câmara da Madeira conquistou diploma de prata no Festival e Concurso Internacional de Coros da Beira Interior

Coro de Câmara da Madeira conquistou o primeiro lugar do grupo 'Coros mistos sem experiência de competição', no 5.º Festival e Concurso Internacional de Coros da Beira Interior, tendo-lhe sido atribuído um diploma de prata. A pontuação final deixou o coro madeirense a 0,17 pontos para o diploma de ouro.

O grupo espera conquistar o ouro no próximo evento, que se realiza em 2026. A pontuação foi atribuída por um júri composto por Petra Nová (República Checa), Batista Pradal (Itália) e José Filomeno Martins Raimundo (Portugal). O grupo grande vencedor da competição foi o Jubilate Leánykar Budapest, proveniente da Hungria, composto por mais de 50 raparigas.

"Durante quatro dias de competição, desfilaram pelos palcos da igreja matriz do Fundão, igreja da Misericórdia de Alpedrinha e igreja matriz de Castelo Novo, 23 grupos corais de 5 países (Portugal, Alemanha, Estónia, Hungria, Roménia) que apresentaram diversos géneros musicais, como música em geral, sacra e folclore, em "modalidades" de coros mistos (com experiência/sem experiência), coros masculinos ou femininos e coros infantis", refere nota enviada à imprensa.

Durante a sua participação na competição, o Coro de Câmara da Madeira distribuiu pelos agrupamentos, organização e outras entidades presentes, vários artigos de divulgação do CCM, da cidade do Funchal e da Madeira, que tinham sido cedidos pelas entidades institucionais.

A grande final e a entrega dos prémios realizou-se no Concert Hall do Hotel Alambique Resort & Spa, na cidade do Fundão, tendo sido agraciados, em nome do Coro de Câmara da Madeira, o presidente José Júlio Castro Fernandes, o vice-presidente João Luís Câmara e a maestrina Zélia Gomes.