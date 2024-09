Mega Aula de Fitness fez o Liceu 'acordar' de forma diferente

Foi de uma forma diferente que a Escola Secundária Jaime Moniz começou mais uma semana. O átrio desse estabelecimento de ensino acolheu uma Mega Aula de Fitness, aberta a toda a comunidade escolar, no bloco lectivo entre as 9h45 horas e as 11h15.

Os instrutores do Ginásio BE-FIT – Funchal, Nélio Gonçalves e Luísa Correia, dinamizaram a actividade que juntou alunos e também alguns docentes. Este foi um evento organizado pelo Grupo Disciplinar de Educação Física e está enquadrada na celebração do Dia Europeu do Desporto. Uma forma de prestar homenagem ao exercício físico, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal – Departamento da juventude e desporto e o Ginásio BE-FIT – Funchal.

"O Dia Europeu do Desporto na Escola – European School Sport Day (ESSD) é um projecto co-financiado pelo Programa Erasmus+ Desporto, coordenado a nível europeu pela Hungarian School Sport Federation, contando com a participação de quarenta e dois países", refere nota à imprensa.