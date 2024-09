Grupo de folclore 'Cultura Popular' organizou Festa da Vindima em Londres

O grupo de folclore 'Cultura Popular', que é composto por mais de duas dezenas de emigrantes madeirenses, organizou, ontem à noite, a tradicional Festa da Vindima, no Scalabrini Centre, em Londres.

O recinto estava repleto de pessoas, que, assistiram a uma mostra da tradição da repisa das uvas. Ano após ano, este grupo de folclore faz questão de reavivar as tradições madeirenses, a fim de transmitir às gerações vindouras as vivências típicas da Madeira.

Celso Andrade, vice-presidente do Grupo Folclore grupo de folclore 'Cultura Popular' referiu que, deste que o grupo, foi fundando que fazem a representação da Festa da Vindima. “Esta é a quarta vez, o grupo foi fundando em 2020”, apontou.

“O grupo tenta ser, ao máximo, fiel às tradições e também mostrar aos filhos dos emigrantes que nasceram no Reino Unido como se faz na Madeira e como os nosso antepassados faziam a repisa da uva. Fazemos isto também para 'matar' um pouco da saudade e reviver aquilo que, quando éramos jovens, fazíamos na nossa terra”, salientou o dirigente.

O evento começou com um jantar e, depois, o grupo de folclore vez uma demonstração e ainda actuou para público pressente.

Já o espaço estava decorado a rigor e com as flores típicas de um arraial madeirense à entrada. Também ao longo do espaço, tinha grandes posters com fotografias alusivas às tradições madeirenses.

O grupo de folclore 'Cultura Popular' foi criado em 2020 e é dirigido pelo emigrante madeirense João Ascensão, natural do concelho de Santana.