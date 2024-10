Três serviços do SESARAM renovam certificação de nível 'Bom'

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM, EPERAM) informa , em nota de imprensa, que o Departamento da Qualidade na Saúde da Direcção-Geral da Saúde (DGS) renovou, este mês, as Certificações de Nível Bom ao Serviço de Cardiologia, ao Serviço de Sangue e Medicina Transfusional (SSMT) e ao Serviço de Pediatria, atribuídas em Junho de 2018 e Janeiro 2019 respectivamente, segundo o disposto no âmbito do Modelo de Certificação de Unidades de Saúde do Ministério da Saúde (adaptado do modelo ACSA Internacional).

O modelo de certificação da DGS tem como marco de referência a Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde e foi desenhado para promover e desenvolver a qualidade nas unidades de saúde do sistema de saúde português.

"Esta atribuição é o resultado das auditorias externas realizadas pela DGS em Maio de 2024 aos Serviços de Cardiologia, Pediatria e SSMT e é válida até Maio de 2029. No decurso deste período, a DGS realizará visitas de avaliação de acompanhamento para assegurar o nível de certificação obtido bem como o potencial de evolução e crescimento dos serviços", aponta.

A renovação destes certificados "reafirma uma prestação de cuidados sustentada na competência profissional tendo como referência as orientações e recomendações sobre as melhores práticas clínicas conhecidas, a segurança do utente e dos profissionais e as necessidades e expectativas dos cidadãos".

"O SESARAM congratula-se pelo renovado reconhecimento nacional e internacional de certificação da qualidade e agradece o empenho, dedicação e envolvimento de todos os profissionais destes serviços", remata.