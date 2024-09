37 farmacêuticos exercem funções no SESARAM

Os últimos dois dias foram dedicados à promoção da profissão farmacêutica. No dia 25 de Setembro, celebrou-se o Dia Internacional do Farmacêutico, e no dia 26 de Setembro, o Dia Nacional do Farmacêutico.

"Abordamos esta temática para sublinhar o importante papel destes profissionais no Serviço Regional de Saúde e para dar especial destaque a algumas das conquistas alcançadas na Região Autónoma da Madeira nesta área", refere a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil.

Revela que "no SESARAM, exercem funções 37 farmacêuticos".

"Estes profissionais desempenham um papel indispensável no Serviço Regional de Saúde e contribuem fortemente para a segurança do doente e para a melhoria dos cuidados prestados", sublinha.

O Governo Regional reconhece a importância dos farmacêuticos enquanto profissionais de saúde de elevado valor para o Sistema Regional de Saúde e para a saúde da população em geral, por esse motivo, investiu na valorização da profissão, através da criação da carreira do farmacêutico na Região Autónoma da Madeira, uma medida inovadora no país. Paralelamente, em reconhecimento das qualificações, da diferenciação e da competência destes profissionais, o Serviço de Saúde da RAM integrou todos os trabalhadores em regime de contrato de trabalho da carreira farmacêutica, na categoria de assistente, na nova carreira, com efeitos a 1 de Maio de 2020". Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil

Entre outras medidas/investimentos na área, recorda "a criação da via verde do medicamento, a Unidade de Farmacovigilância, e o investimento crescente realizado na área do medicamento inovador".

A par destes investimentos recorda também que o Serviço Regional de Saúde "iniciou em Janeiro de 2023 o internato em Residência Farmacêutica, a primeira Residência Farmacêutica quer a nível regional, quer a nível nacional, após ter sido instituída a Carreira Farmacêutica".

Estas datas comemorativas coincidiram com uma visita informal ao Serviço de Farmácia Hospitalar, do presidente do Conselho do Colégio de Especialidade de Farmácia Hospitalar, João Ribeiro, que se encontrava na Região para fazer parte da composição do júri da Prova de Ingresso na Residência Farmacêutica e que aproveitou a oportunidade para conhecer a equipa e os serviços.

O Serviço de Farmácia do SESARAM é liderado por Martinha Garcia.