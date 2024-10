SESARAM promoveu curso prático de 'debriefing'

O Serviço de Saúde da RAM (SESARAM,) realizou, ontem e hoje, dias 30 de Setembro e 1 de Outubro, através do Centro de Simulação Clínica da Madeira, um curso prático de 'debriefing', destinado a 12 formadores e instrutores deste Centro, que já tinham realizado a formação inicial de instrutores de simulação.

A formação teve como foco as técnicas de 'debriefing', uma prática reflexiva que deve ser realizada após os cenários de simulação, baseada no treino dessas técnicas.

Este curso teve como formadoras Carla Sá Couto, professora afiliada e investigadora do Centro de Simulação Biomédica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e presidente da Comissão Científica da Sociedade Europeia de Simulação, e Elizabete Loureiro, instrutora do Centro de Simulação Biomédica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e membro da Comissão Científica da Sociedade Europeia de Simulação.