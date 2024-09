Serviço Regional de Protecção Civil renova Certificação ISO

O Serviço Regional de Proteção Civil renovou a certificação do seu Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) no referencial ISO 9001:2015. Segundo nota à imprensa, este é o reafirmar do compromisso com a excelência e melhoria contínua. Esta entidade foi novamente reconhecida pela sua dedicação à qualidade por um novo ciclo de três anos.

A APCER, entidade que conduziu o processo, destacou "o firme compromisso da Gestão de Topo com o sistema de gestão da qualidade, refletindo a liderança e visão estratégica da organização; a elevada competência técnica e profissionalismo da equipa responsável pela gestão do sistema de qualidade, garantindo uma execução eficiente e eficaz dos processos; o contínuo foco na Missão da organização, o que demonstra uma orientação clara para o cumprimento dos objectivos; a preocupação constante com a melhoria contínua do SGQ, evidenciada pelos responsáveis das diversas áreas auditadas, o que reforça o compromisso em aprimorar os serviços prestados; e a simpatia, cordialidade e postura construtiva demonstrada por todos os intervenientes durante o processo de auditoria, contribuindo para um ambiente colaborativo e produtivo".

"Entre as iniciativas de maior relevo, foi salientada a realização de um exercício geral de resposta a emergências, envolvendo diversas entidades regionais, que simulou um sismo de magnitude 8.6 seguido de um tsunami, ocorrido a 22 de maio – Procivex2024. Este exercício foi considerado uma ferramenta essencial para testar e aprimorar o Plano Regional de Emergência de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira", indica.

Além disso, destacaram a certificação de qualidade atribuída pela Direção-Geral da Saúde, com acreditação do IPAC, ao Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER) praticada pelo SRPC-RAM, avaliada com o nível “BOM”.

Outro ponto de evolução foi a forte aposta no registo de emergência em tempo real, cujo objectivo é garantir a sua implementação em todas as corporações de bombeiros da RAM até ao final do ano, optimizando assim a intervenção em situações de emergência e socorro de vítimas.

"A renovação da certificação ISO 9001:2015 vem, assim, reafirmar o compromisso do SRPC-RAM em promover a excelência operacional, demonstrando uma clara evolução na sua atuação e reafirmando o seu papel crucial na proteção e segurança da região, cuja missão axial visa prevenir os riscos inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe, bem como resolver os efeitos decorrentes de tais situações, socorrendo pessoas e protegendo bens patrimoniais, incluindo o património animal e florestal", termina a nota.