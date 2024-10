SESARAM diz que existe tratamento para endometriose na Região

Contactado pelo DIÁRIO, o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) informou que “a consulta de Endometriose está disponível no SESARAM há 10 anos, sendo assegurada por duas especialistas do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia”.

Adiantou ainda que a consulta assume um carácter multidisciplinar, que garante um tratamento individualizado e adequado ao quadro clínico apresentado pelo doente e que todos os tratamentos, incluindo aqueles que passam pela cirurgia, são realizados há já alguns anos no próprio Serviço Regional de Saúde.

“Ainda assim, e de uma forma transversal para todas as especialidades clínicas, e no caso de não existir resposta ao nível do Serviço Regional de Saúde para uma determinada situação de ordem clínica, é o próprio SESARAM a fazer o encaminhamento para outras unidades de saúde, sem encargos para o doente”, explicou.

E acrescentou: “O SESARAM reconhece o direito de qualquer utente em escolher entre as possíveis alternativas para atender ao seu problema de saúde, aliás é a própria doente a afirmar que está a ser acompanhada no privado em Lisboa, mas reitera que para a doença referida existe capacidade de tratamento na Região, o que inclui a cirurgia, nos casos em que existe indicação clínica para tal, sendo o acompanhamento realizado por especialistas do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia”.