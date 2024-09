Apesar do Marítimo não ter ganho ao União de Leiria, o treinador Jorge Silas gostou da atitude dos jogadores. O técnico verde-rubro pediu também um pouco mais de paciência aos adeptos.

“A nível de atitude competitiva, a nível de duelos e a nível da organização defensiva, tivemos uma melhoria muito grande. Contudo, podemos melhorar muito mais. Contudo, também percebo que estamos num momento de alguma falta de confiança dos jogadores pelo momento que atravessam. Tenho a certeza que nós estamos no bom caminho no sentido de que vamos começar a crescer. Sinto que houve melhorias na equipa. Agradecer aos nossos adeptos que estiveram aqui e nos apoiaram o jogo todo. Percebo perfeitamente a frustração dos adeptos pelo facto de a vitória não ter aparecido. Sabemos que no Marítimo o que contam são as vitórias. Pedir-lhes um pouco de paciência pois estamos a tentar. Acho que vamos crescer”, referiu o técnico verde-rubro no final da partida.