Jornada da I Liga começa hoje com foco na recepção do Nacional ao Benfica

Rio Ave e Famalicão procuram hoje o regresso às vitórias na I Liga de futebol, em jogo no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde (20h15), que abre a oitava jornada da competição.

O Famalicão, que iniciou a Liga com três vitórias, uma das quais com o Benfica, soma quatro jogos seguidos sem triunfos (uma derrota e três empates), e o Rio Ave não vence há três jornadas (duas derrotas e um empate).

Na classificação, as duas equipas estão separadas por cinco pontos, com o Famalicão em sétimo lugar, com 12, e o Rio Ave no 12.º, dois pontos acima da primeira equipa em zona de perigo, o Boavista, em 16.º.

Nas duas últimas épocas, a tendência em Vila do Conde foi um empate entre as duas equipas, mas a última vitória pertenceu aos famalicenses, na já distante temporada de 2020/21.

A oitava jornada da I Liga prossegue até domingo, numa ronda em que o líder Sporting entra em campo no sábado, em casa com o Casa Pia (20h30), o Benfica visita no domingo o Nacional (18h00), um pouco antes de o FC Porto receber o Sporting de Braga (20h30).

Programa da oitava jornada:

- Sexta-feira, 04 out:

Rio Ave - Famalicão, 20h15.

- Sábado, 05 out:

Gil Vicente - Estrela da Amadora, 15h30.

Moreirense - Santa Clara, 15h30.

Arouca - AVS, 18h00.

Sporting - Casa Pia, 20h30.

- Domingo, 06 out:

Vitória de Guimarães - Boavista, 15h30.

Farense - Estoril Praia, 15h30.

Nacional - Benfica, 18h00.

FC Porto - Sporting de Braga, 20h30.