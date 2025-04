MPT manifesta apoio à coligação AD e concorre na Madeira e Açores

O Partido da Terra (MPT) manifestou hoje o seu "apoio político e institucional" à coligação AD, que junta PSD e CDS-PP, e indicou que só vai apresentar listas de candidatos pelos círculos da Madeira e Açores.

Em comunicado hoje divulgado, o MPT anuncia que não se junta formalmente à coligação, mas "manifesta o seu apoio político e institucional à candidatura encabeçada por Luís Montenegro, por acreditar que o futuro de Portugal exige responsabilidade, visão e capacidade de convergência".

"Esta decisão traduz-se num compromisso claro para com os portugueses: contribuir ativamente para um projeto de governação que coloque o país no caminho da sustentabilidade, da estabilidade e da justiça intergeracional", justifica, defendendo que "é tempo de unir vontades em torno de uma solução de governação sólida, abrangente e centrada no bem comum".

O partido refere que a decisão resultou de uma "reflexão interna profunda após o desafio lançado pelo PSD" e "foi tomada sem qualquer negociação de lugares, cargos ou protagonismos pessoais".

O MPT refere também que "participará de forma ativa na campanha eleitoral", e que algumas das suas propostas serão incluídas no programa eleitoral da AD - coligação PSD/CDS. Afirma ainda que responderá "positivamente sempre que forem chamados a participar nas ações pós-eleitorais".

O partido defende igualmente que, "num momento em que o país enfrenta ruído, instabilidade e populismo, impõe-se uma resposta serena, forte e responsável".

"Essa resposta é, para o MPT, a candidatura da AD - Coligação PSD/CDS", lê-se na nota, que assinala igualmente que "esta aliança [constitui] uma oportunidade para influenciar positivamente as políticas públicas nacionais, introduzindo uma dimensão verde e sustentável no debate e na prática governativa".

O MPT indica que "já tinha prontas candidaturas a todos os 22 círculos eleitorais", mas optou por "se retirar dos círculos de Portugal continental, Europa e Fora da Europa, em nome da união e do interesse superior de Portugal".

Ou seja, o partido só vai apresentar listas de candidatos a deputados nos círculos da Madeira e Açores, conforme confirmou à Lusa o presidente do MPT, Pedro Soares Pimenta.

Nas últimas eleições legislativas, em março do ano passado, o MPT apresentou-se coligado com o agora Aliança -- que entretanto foi extinto - e a coligação conseguiu mais de 4.200 votos, não chegando a 0,1%.