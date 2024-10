“Todos os dias há cenas de pugilato” no Funchal?

A notícia publicada pelo DIÁRIO, esta sexta-feira, 18 de Outubro, a dar conta de uma cena de pancadaria num bar localizado na zona do Til, no Funchal, gerou tanto nas redes sociais como no site deste matutino, diversos comentários sobre esta situação.

“Deixa andar…”, “Tá começando cedo”, “Não bebo álcool logo não ando à pancada tenho a lucidez suficiente para a evitar: água a fonte da vida e evita muitos dos problemas que outros se envolvem pelo álcool!”, são alguns comentários deixados.

Destaca-se um: “Todos os dias já cenas de pugilato, é o povo superior no seu melhor!”. Será esta afirmação verdadeira?

Pugilato é o acto de lutar ou de bater com os punhos, disputa a soco ou a murro, explica o site ‘Infopédia’.

Não existe nenhum número/dado a confirmar quantas vezes por dia/semana/mês/ano existem agressões a envolver socos ou murros, além que nem todos necessitam de intervenção médica ou policial.

Todavia quando existem agressões em que a Polícia de Segurança Pública ou uma corporação de bombeiros desloca-se ao local, por norma, são noticiadas pela comunicação social.

Há no entanto a realçar que nem sempre são conhecidas como estas decorreram, ou seja se foi utilizado algum objecto, para agredir se foram desferidos pontapés, socos ou murros.

Neste sentido, de modo a avaliar a situação, vamos assumir todas as agressões noticiadas no espaço de uma semana. Para este efeito, verificamos os artigos publicados desde a sexta-feira, dia 11, e a sexta-feira, dia 18, tanto no arquivo do DIÁRIO como do JM.

Entre 11 e 18 de Outubro foram publicadas sete notícias com as expressões predefinidas.

Tal como é possível verificar, durante o período temporal em análise, não foram publicadas notícias todos os dias a dar conta de agressões.