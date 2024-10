Leonardo DiCaprio suporta Kamala Harris, Mel Gibson declara apoio a Trump

O ator norte-americano Leonardo DiCaprio declarou apoio à candidata democrata Kamala Harris para presidente dos Estados Unidos e sustentou a sua decisão, na sexta-feira, com o impacto das alterações climáticas na economia do país.

"As alterações climáticas estão a matar a Terra e a arruinar a nossa economia. É por isso que voto em Kamala Harris", declarou o ator, vencedor de um Óscar da Academia de Hollywood, num vídeo publicado no Instagram.

DiCaprio, há muito um defensor declarado do combate à crise climática, já apoiou outros candidatos democratas no passado e, no início de 2020, participou numa angariação de fundos para Joe Biden em casa da antiga diretora executiva da Paramount Pictures, Sherry Lansing.

A sua publicação no Instagram citava a recente devastação causada pelo furacão Helene e pelo furacão Milton. No vídeo, DiCaprio elogiou as ambiciosas metas de Harris para atingir emissões zero até 2050 e ajudar a construir uma economia verde.

Destacou ainda o seu papel na aprovação da Lei de Redução da Inflação. Enquanto vice-presidente, Harris deu o voto de desempate na histórica lei climática do presidente Joe Biden, que foi aprovada apenas com o apoio dos democratas.

A menos de duas semanas do dia das eleições, em 05 de novembro, Harris já recebeu o apoio de vários artistas de renome, incluindo Taylor Swift, Oprah Winfrey, Meryl Streep, Chris Rock e George Clooney.

A vice-presidente realizou um comício na quinta-feira, nos subúrbios de Atlanta, com o ex-presidente Barack Obama e o músico Bruce Springsteen. A música 'Freedom', de Beyoncé, é um hino da campanha de Harris.

Já os famosos apoiantes do candidato republicano Donald Trump incluem Elon Musk, Dennis Quaid, Roseanne Barr, Kid Rock e Mel Gibson.

O ator norte-americano Mel Gibson anunciou que vai apoiar Trump, nas eleições de 05 de novembro, porque a democrata Kamala Harris tem, na sua opinião, o Quociente de Inteligência (QI) "de uma cerca".

"Sei como será se a deixarmos entrar. E não é bom. Um historial miserável. Não há políticas sobre as quais falar. Ela tem o QI de uma cerca", disse, na sexta-feira, em declarações ao portal TMZ.

O ator principal e realizador de filmes como Braveheart (1995), que também protagonizou títulos como A Paixão de Cristo (2004) ou Apocalypto (2006), disse ainda a este site de notícias de pessoas e entretenimento que ficaria admirado se alguém ficasse surpreendido com a sua posição política.

"Vou dizer Trump. É um bom palpite?", questionou o jornalista, ao que o Gibson respondeu: "É um bom palpite".

O seu comentário sobre a vice-presidente replica a opinião do candidato republicano sobre Harris, ao afirmar, nos seus vários comícios, que é uma pessoa com um QI baixo ou chamar-lhe diretamente "estúpida".

Trump também já mostrou a sua admiração pelo artista no passado e, na sua rede social Truth Social, partilhou um meme com uma foto antiga do ator, juntamente com a frase "Eu a votar em Trump em 2016", à qual juntou "Eu a votar em Trump em 2024" com uma imagem de Gibson na sua personagem em 'Braveheart' e em atitude de batalha.

"Seja como for, Mel Gibson é FANTÁSTICO", escreveu o antigo presidente republicano.

Para além das suas opiniões políticas, Gibson, de 68 anos, esteve sob os holofotes no passado por comentários antissemitas e racistas e por ter sido detido em 2006 por conduzir sob o efeito do álcool.