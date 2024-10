O Nacional está fora da Taça da Liga ao perder com o Sporting, em Alvalade, por 1-3. Num jogo em que a equipa alvinegra teve uma excelente prestação na primeira parte, os golos sugiram todos depois do intervalo. Hjulmand (53), Gyokeres (65 e 70) marcaram para o Sporting. Rúben Macedo, aos 66 minutos, marcou o golo do Nacional.