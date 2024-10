Saiba quais são as 10 companhias aéreas mais económicas da Europa

Um preço apelativo pode ser o ‘empurrão’ para realizar o sonho de uma viagem. Por isso, conhecer as companhias aéreas com as melhores tarifas pode ser a chave para explorar uma cidade sem comprometer o orçamento.

A Air Advisor, uma startup especializada em defesa dos direitos dos consumidores na aviação, elaborou um ranking com as 10 empresas com os menores custos de passagens para que possa já pensar no próximo destino.

Anton Radchenko, CEO da Air Advisor, comenta que o critério do preço das passagens aéreas é um factor relevante para que as companhias aéreas tornem-se numa escolha atrativa para quem procura aliar a economia e a qualidade nos voos. Segundo o mesmo, para realizar o ‘ranking’ das companhias aéreas mais económicas da Europa, a startup teve em conta a receita obtida pela companhia aérea por quilómetro por assento disponível (Rask).

A métrica avalia a eficiência da receita de uma companhia aérea para demonstrar quanto de receita é gerada por assento disponível por quilómetro voado.

Veja o ‘ranking’ realizado pela Air Advisor referente a 2023:

1.º Wizz Air (0,04€ por assento-milha)

2.º Aegean Airlines (0,049€ por assento-milha)

3.º Vueling (0,07€ por assento-milha)

4.º TAP (0,073€ por assento-milha)

5.º Ryanair (0,0734€ por assento-milha)

6.º SAS (0,074€ por assento-milha)

7.º Norwegian Air Shuttle (0,075€ por assento-milha)

8.º Lufthansa (0,0765€ por assento-milha)

9.º Linhas Aéreas Polonesas (LOT) (0,0779€ por assento-milha)

10.º Iberia (0,078€ por assento-milha)

Anton Radchenko diz que as companhias low-cost têm apresentado horários frequentes e com várias opções diárias, que facilitam encontrar os mais adequados para os cronogramas dos viajantes. Menciona que na Europa existem opções em que o valor de uma passagem pode sair a um custo inferior ao do transporte terrestre.

Tome nota de 12 dicas para planear a próxima viagem

Agora que já sabe quais são as companhias aéreas mais económicas da Europa, tome nota de 12 dicas para planear a sua próxima viagem:

1. Procurar em modo incógnito e com antecedência

2. Verificar se tem direito a cancelar ou alterar a reserva

3. Confirmar se o valor a pagar não vai aumentar devido ao meio de pagamento

4. Ter em atenção as taxas e comissões de reserva

5. Escolher um hotel com uma boa localização

6. Perceber se a bagagem de mão ou porão estão incluídas na tarifa

7. Verificar se a reserva de lugar ou prioridade no embarque são pagas

8. Alimentos comprados a bordo são mais caros, por isso deve precaver-se

9. Reservar com antecedência

10. Optar por viajar fora da época alta

11. Comprar passe turístico

12. Viajar em transportes públicos