Goleada de Portugal 'sela' ronda decisiva de acesso ao Euro2025

A seleção portuguesa feminina de futebol confirmou hoje a vantagem da primeira mão com uma goleada 4-0 sobre o Azerbaijão e assegurou a presença na segunda e decisiva ronda do play-off de qualificação para o Euro2025.

Depois da vitória por 4-1 na sexta-feira, em Baku, a equipa das 'quinas' voltou a ser melhor na segunda mão da primeira ronda do play-off, em Vizela, ganhando com os golos de Diana Silva, aos 15 e 26 minutos, de Dolores Silva, aos 56, de grande penalidade, e de Fátima Pinto, aos 85.

À procura da terceira presença seguida em Campeonatos da Europa, depois de 2017 e de 2022, Portugal vai defrontar a República Checa na ronda decisiva do play-off, estando a primeira mão agendada para 29 de novembro, às 19:45, no Estádio do Dragão, 'palco' que vai acolher pela primeira vez a seleção lusa feminina.

Em clara desvantagem na eliminatória, a formação azeri entrou 'atrevida', a procurar recuperar a bola em terrenos adiantados para chegar rapidamente à baliza, mas Portugal, com sete novidades entre as titulares, conteve esse ímpeto e mudou a 'corrente' do jogo assim que chegou pela primeira vez à área contrária.

Depois de um primeiro aviso, Portugal chegou à vantagem aos 15 minutos, através de um cabeceamento de Diana Silva ao ângulo superior direito, após canto batido pela capitã Dolores Silva.

Desfeito o 'nulo', a equipa das 'quinas' expôs as inúmeras fragilidades defensivas do adversário e dispôs de várias oportuniddes para amplir, o que veio a suceder aos 26 minutos, novamente por Diana Silva.

Instalada no meio-campo adversário, a seleção treinada por Francisco Neto continuou a carregar e voltou a criar chances para golo, desperdiçadas por Diana Silva, Tatiana Pinto e Ana Capeta.

Depois de um primeiro aviso aos 48 minutos, com um remate ao poste, Portugal ampliou para 3-0 aos 56, na conversão de uma grande penalidade, cobrada por Dolores Silva.

Portugal ficou em superioridade numérica aos 74 minutos, após cartão vermelho direto a Bozdag, por 'pisão' a Diana Silva, e fechou a contagem aos 85, num remate de longe de Fátima Pinto.