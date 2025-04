Rum da Madeira estará em destaque no 'Rhum Fest Paris' em França

'O Poder das Flores' é o tema do 'Rhum Fest Paris', um evento que decorre em França e onde estará em destaque o Rum da Madeira. A iniciativa decorre entre os dias 12 e 14 de Abril, nesta que é já a 11.ª edição.

O Rum da Madeira vai fazer-se representar por três empresas produtoras e exportadoras : Florentino Izildo Ferreira – “O Reizinho”, Engenhos do Norte e Vinha Alta., que estarão num stand que aposta numa "imagem cativante e envolvente", da responsabilidade do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira.

"O Rhum Fest Paris, que decorre no Parc Floral de Vincennes, é considerado o maior festival de rum da Europa, sendo por isso, um ponto de encontro entre os profissionais do sector, os quais encontram, nesta feira, um espaço de referência para conhecer novos produtos, aprofundar conhecimentos e realizar negócios, razões mais que suficientes para constatar a importância que esta participação assume para o sector do Rum da Madeira", refere nota à imprensa.

Só no ano passado, o evento recebeu cerca de 8.000 visitantes, os quais puderam conhecer e explorar 150 marcas de Rum, 65 expositores, num total de 35 países participantes.

A tutela considera que "para o sector do Rum da Madeira, participar nesta feira é uma oportunidade excepcional para promover, junto de um público especializado as características únicas do nosso rum, que lhe conferem a designação de Indicação Geográfica Protegida, potenciando assim a quota de mercado, nomeadamente dentro do segmento do rum agrícola, tendo em conta que é o único rum agrícola produzido na Europa (com excepção das colónias ultramarinas francesas)".

Por outro lado, considera importante reforçar a sua presença num mercado que é por referência um dos seus principais consumidores, e que em 2024 absorveu cerca de 7.000 litros, que se traduziram em mais de 95.000 euros. No que se refere à comercialização de Rum da Madeira, o mercado francês evidenciou um crescimento substancial de 2023 para 2024, revelando um aumento de 43% em volume e de 82% em valor, "indicadores bastantes motivadores para o sector":