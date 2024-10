Tudo a postos para a 7.ª Madeira 7 Talks

Os meios já estão montados, os convidados e participantes começam a chegar para, a partir das 14h00, começar a 7.ª edição do Madeira 7 Talks, gar no Nini Design Center, no forte do Molhe da Pontinha, sob o tema "Quentes e Boas".

De acordo com a organização é "o evento mais disruptivo, irreverente, controverso, surpreendente e improvável", diz António Barroso Cruz, moderador das intervenções e do debate que se espera participativo do público.

"Aquele evento que se tornou indispensável na agenda cultural e social da Região. Contra muitos e alguns todos...", acrescenta.

Fatita Menezes, Graça Maria Nóbrega, Cláudia Faria, Raimundo Quintal, Filipe Sousa, Leninha Figueiroa, Natércia Xavier, José Prada, Mariana Nóbrega, Manuel António Correia, Sérgio Vieira de Nóbrega, Gonçalo Gouveia, entre outros.

Vão ser 14 oradores, cada um com temas quentes e ideias boas para abordar. Um evento a não perder.