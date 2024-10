Amorim diz que saída para o Manchester United é "assunto que não está decidido"

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, afirmou hoje que a sua saída para o Manchester United é um "assunto que não está decidido", mas assumiu que a transferência para os 'red devils' está dependente apenas da sua decisão.

"É um assunto que não está decidido. Agora não tenho nada a dizer. Não quero criar ruído porque não há nada em concreto. Ainda não sabemos ao certo os pormenores. Vamos ver. Vai passar pela minha decisão. Quando tiver certezas de tudo, direi. Sempre assumi as minhas decisões e estarei cá para assumir", afirmou Rúben Amorim, em declarações à SportTV, após o duelo com o Nacional (3-1), para a Taça da Liga.

O Sporting confirmou hoje o interesse do Manchester United na contratação de Rúben Amorim, pelos 10 milhões de euros (ME) da cláusula de rescisão do treinador, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"O Manchester United manifestou interesse em contratar o treinador Rúben Amorim, tendo o Conselho de Administração da Sporting SAD remetido para os termos e condições previstos no contrato de trabalho em vigor entre a Sociedade e o treinador, em concreto para a respetiva cláusula de rescisão e para o valor de 10 milhões de euros (ME)", lê-se no comunicado da SAD 'leonina'.

Rúben Amorim cumpre, aos 39 anos, a sexta temporada como treinador dos 'leões' e é apontado como o sucessor de Erik ten Hag no Manchester United, depois de o neerlandês ter sido despedido do comando dos 'red devils' no início da semana.

"O Manchester United manifestou interesse em pagar à Sporting SAD o valor da referida cláusula", rematou o Sporting na nota enviada ao regulador do mercado.

Amorim soma dois títulos de campeão nacional, ambos pelo Sporting (2020/21 e 2023/24), três Taças da Liga (2019/20, pelo Sporting de Braga, 2020/21 e 2021/22 com os 'leões') e uma Supertaça Cândido Oliveira (2021/22), também ao comando dos 'verdes e brancos'.