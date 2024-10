Salão Paroquial de Santa Cruz acolhe conferência '30 anos do CREE de Santa Cruz'

A Direcção Regional de Educação promove, esta quarta-feira, pelas 9h30, a conferência '30 anos do CREE de Santa Cruz', que terá lugar no auditório do salão paroquial de Santa Cruz.

No âmbito do 30.º aniversário do Centro de Recursos Educativos Especializados de Santa Cruz esta iniciativa, vai contar com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, e terá como preletoras a psicóloga Cristina Nunes e as docentes especializadas Patrícia Trigo Alves e Carla Ferreira.

O evento tem como objectivo proporcionar "a partilha de conhecimentos e de experiências em torno de projectos de intervenção, com foco na expressão dramática, que promovem o desenvolvimento de competências comunicativas e emocionais de crianças e jovens com perturbação do espetro do autismo e outras alterações do neurodesenvolvimento e que potenciam a sua inclusão social e qualidade de vida".