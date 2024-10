Rali do Porto Santo com regulamento aprovado e publicado

O regulamento particular do Rali do Porto Santo, sétima e última prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira, foi hoje aprovado e publicado pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. A prova organizada pelo Clube Automobilístico 100 á Hora da Madeira e dinamizada pela Câmara Municipal do Porto Santo terá lugar nos dias 29 e 30 de novembro e levará a modalidade, após cinco anos de hiato, de volta á Ilha Dourada.

"O Rali do Porto Santo terá o seu centro operacional e parque de assistências no Pavilhão Multiusos do Porto Santo enquanto os parques fechados de partida, noturno e final estarão localizados nas áreas contíguas à Câmara Municipal do Porto Santo, levando o colorido e a animação do campeonato madeirense da modalidade a Vila Baleira", avança o clube organizador em comunicado.

Ainda segundo o Clube Automobilístico 100 á Hora da Madeira o programa do evento, a ser dirigido por Nelson Ferreira, contempla verificações administrativas e técnicas iniciais facultativas a partir das 19:00 horas de quinta-feira, 28 de novembro, dia em que toda a caravana do campeonato regional deverá estar já na ilha vizinha após uma viagem dedicada a ser efetuada pela Porto Santo Line na tarde desse dia, às 15:30. Os concorrentes que não realizarem tais atos nesse dia podem os concretizar na sexta-feira, entre as 10:00 e as 12:15.

O rali, propriamente dito, vai para a estrada às 21:50 de 29 de novembro e o primeiro concorrente arrancará às 22:00 para a super-especial “Porto Santo Line” num percurso com 2,20 km no kartódromo local, um regresso bastante saudado do automobilismo àquele circuito permanente, recuperado pela E DUNE Karts. Esta prova especial servirá de “aquecimento” para a emoção esperada no dia seguinte nas estradas da ilha em que se decidirá o novo campeão madeirense de ralis.

O sábado, 30 de novembro, prevê duas secções competitivas com múltiplas passagens por Golfe e Serras “Coral”. Golfe, às 10:53, 12:19, 14:43 e 16:09 e com 4,01 km, é um traçado novo entre o Campo de Baixo e o Centro Hípico num percurso simultaneamente rápido e técnico que terá a particularidade de ter parte do seu trajeto em cimento. Serras “Coral”, às 11:26, 12:52 e 15:16, é uma atualização, com 12,00 km, de prova especial já muitas vezes percorrida no passado e que leva os participantes do Pé do Pico ao Farrobo após passagem pela Capela da Graça, Serra de Fora, Serra de Dentro e Camacha.

A cerimónia de entrega de prémios terá lugar a partir das 17:12 bem no centro de Vila Baleira e coroará não só os vencedores das várias categorias em disputa bem como o novo campeão regional de uma modalidade que há muito aspirava a que fossem visitados ao longo do ano os onze concelhos que corporizam o arquipélago.

Toda a informação será veiculada e está já disponível no site oficial do clube, www.100ahoramadeira.org, bem como na página www.facebook.com/CA100aHora.