IFAP pagou mais de 61 milhões aos agricultores em Setembro

O Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP) pagou aos agricultores mais de 61 milhões de euros até 25 de setembro, destacando-se 34 milhões de euros no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020.

"Até 25 de setembro de 2024, o IFAP procedeu a pagamentos num montante total de cerca de 61,1 milhões de euros", lê-se numa nota publicada por este instituto.

O pagamento destes valores já se encontrava previsto.

No âmbito do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), destacam-se 34,3 milhões de euros no PDR 2020, 1,4 milhões de euros no PRORURAL+ (Programa de Desenvolvimento Rural dos Açores) e um milhão de euros no PRODERAM 2020 (Programa de Desenvolvimento Rural da Madeira).

No que diz respeito ao Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), incluem-se 9,1 milhões de euros para a reestruturação e conversão da vinha, uma medida inserida no PEPAC -- Plano Estratégico da Política Agrícola Comum.

Ainda dentro do PEPAC somam-se 3,3 milhões de euros para a destilação de subprodutos da vinificação e três milhões de euros para a promoção e comunicação nos países terceiros.

Acrescem 1,4 milhões de euros nos fundos operacionais -- frutas e produtos hortícolas.

Já no Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura (FEAMPA) contabilizam-se 3,5 milhões de euros do Mar 2030 (continente).