Pilotos de barra e portos vão poder aceder à pré-reforma aos 61 anos com 75% do ordenado

Os pilotos de barra e portos vão poder aceder à pré-reforma a partir dos 61 anos, com 75% do último ordenado, anunciou hoje o Ministério das Infraestruturas, dia em que foi decidida o cancelamento da greve daqueles profissionais.

Os pilotos de barra e portos decidiram hoje desconvocar a greve prevista para começar na segunda-feira, depois de analisarem em plenário uma nova proposta das administrações portuárias.

De acordo com o Ministério das Infraestruturas e Habitação, num comunicado hoje divulgado, "as administrações portuárias acordaram em proporcionar aos pilotos de barra o acesso à pré-reforma a partir dos 61 anos com 75% do último ordenado".

Os trabalhadores reivindicam o acesso à pré-reforma a partir dos 60 anos e à reforma a partir dos 65, em função do risco e do desgaste da atividade, e já cumpriram um período de greve, na semana passada.

De acordo com a tutela, "as administrações portuárias chegaram a acordo com os sindicatos representativos dos pilotos de barra e portos, tendo sido as propostas alcançadas alvo de acordo mútuo".

"Este ponto de entendimento resulta na imediata desconvocação da greve, que tinha novo período de realização a partir de amanhã [segunda-feira]. A greve incluía três períodos de paralisação, tendo sido um deles cumprido, e terminaria em 02 de outubro", lê-se na nota.

Na nota é ainda referido que ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, congratula-se com o cancelamento da greve, enaltecendo o "esforço de diálogo entre as administrações portuárias e os sindicatos e estruturas representativas dos profissionais do setor".

A greve tinha sido convocada pelo Sindicato dos Capitães, Oficiais Pilotos, Comissários e Engenheiros da Marinha Mercante (Oficiaismar)/Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) e Sindicato de Capitães e Oficiais da Marinha Mercante (Sincomar).