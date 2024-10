Classe média pede ajuda para pagar a creche

Mais de 900 pedidos de apoio para pagar as mensalidades de jardins-de-infância e pré-escolar foram submetidos à Câmara de Santa Cruz, mais 20% do que no ano passado. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 3 de Outubro.

O destaque fotográfico diz respeito à notícia "Ultrapassa todas as expectativas" Grupo de aventureiros de várias nacionalidades e idades rendeu-se ao canyoning e à beleza da Ribeira das Cales, no segundo dia do Festival da Natureza.

Saiba também que Rui Marques explica a juíza aprovação de obras Deputado comparece hoje no tribunal depois da Câmara da Ponta do Sol ter requerido a instrução de inquérito que o MP quis arquivar.

E, por fim, "É insuficiente" a Região ter apenas um helicóptero Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil revelou ontem, na Assembleia da República, que disponibilizou ajuda um dia após ter deflagrado o incêndio, mas a Região descartou.

