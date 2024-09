VI Santo António solidário Ori-Trail a 28 de Setembro

No próximo sábado, 28 de Setembro, terá lugar o VI Santo António solidário Ori-Trail, um evento de carácter lúdico, competitivo, desportivo, solidário, cultural e social, que procura dinamizar e promover o exercício físico junto da população.

A partida da prova será às 9h00 na sede da Junta de Freguesia de Santo António e termina no Campo de Futebol do Andorinha.

A prova, segundo nota enviada, pode ser realizada de forma individual ou em equipa.

Dado o seu carácter solidário 50% do valor da inscrição será entregue à Associação APPNE - Associação Sem Limites.

No decorrer da prova, realiza-se um Concurso de Fotografia Photo Sto António Ori-Trail, onde todos os participantes que concluírem a prova podem concorrer para o prémio da melhor. Para concorrer bastará enviar as suas 3 melhores fotografias tiradas no evento para o email [email protected] identificando o participante com o nome, pode adicionar o tema e título da foto se considerar necessário.

A inscrição pode ser realizada aqui.