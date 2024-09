Wellness Day – SAVE THE DATE - 28 de Setembro

No dia 28 de Setembro, o Castanheiro Boutique Hotel convida-o a uma experiência única de bem-estar com o Wellness Day. Usufrua de uma manhã repleta de actividades que irão nutrir o seu corpo e mente, proporcionando momentos de paz e harmonia.

O dia terá início às 8h00 com a 'Saudação ao sol', onde poderá contar com uma prática de chakra yoga e meditação guiada por Sónia Gonçalves, da Go Beyond, conectando-o com o seu corpo e levando-o a um estado de profundo relaxamento. Em seguida a manager do Til Spa, Marília Gonçalves, irá conduzir um workshop onde falará sobre os benefícios dos produtos e tratamentos efectuados no Spa do Castanheiro Boutique Hotel. O Til Spa é o único Spa na Madeira a fazer tratamentos com produtos biológicos e naturais da marca VOYA.

Para finalizar esta jornada de bem-estar, um delicioso pequeno-almoço será servido no bar Pretas, permitindo-lhe saborear opções saudáveis e nutritivas, preparadas com ingredientes frescos e naturais, para energizar ainda mais o seu dia.

Não perca esta oportunidade de cuidar de si mesmo, reserve já o seu lugar e embarque nesta jornada de bem-estar!

Os lugares são limitados!

Informações e reservas:

(+351) 291 200 100

[email protected]

Redes sociais:

facebook.com/castanheiroboutiquehotel

instagram.com/castanheiro_boutique_hotel