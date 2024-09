Preço de compra de casa sobe 21% e rendas aumentam 15% na Madeira em Setembro

Os mais recentes dados do portal Imovirtual, hoje divulgados, dão conta de que comprar uma casa na Madeira custa, em média, 515.000 euros, o que representa um aumento de 21,8% quando comparado com Setembro do ano passado. Nesse período, uma casa custava em média 425 mil euros.

Quando comparado com o mês passado, mês em que comprar uma casa custava em média 505.000 euros, verificou-se uma estabilização dos preços.

O concelho de São Vicente foi um dos que registou maior aumento de preço, passando de 325 mil euros para 520 mil euros, um aumento de 60%. Ainda comparando Setembro de 2024, com o mesmo mês do ano passado, Santana apresenta um aumento de preço de 30,56% e Machico de 25,45%. O Porto Moniz foi o único concelho que registou uma diminuição no preço médio de compra de casa, comparado com Setembro de 2023, passando de 225 mil euros para 113 mil.

Os concelhos mais caros foram Ponta do Sol (850.000€) e Calheta (800.000€). Já Porto Moniz (130.000€) e Santana (235.000€) destacaram-se como os concelhos mais baratos para comprar casa em Setembro deste ano.

Quanto ao arrendamento, custa em média, na Madeira, 1.500 euros por mês, sendo que comparativamente a Setembro de 2023, verificou-se que os preços subiram 15.38%, período no qual as rendas médias rondavam os 1.300 euros. Quando feita a comparação com o mês passado verifica-se uma estabilização, já que nesse período arrendar casa custava, em média, também 1.500 euros.

O Funchal foi o único concelho em que o preço médio de arrendamento de casa, comparando com Setembro de 2023, permaneceu o mesmo, fixando-se nos 1.500 euros. Já Santa cruz regista um aumento de 62,50%, passando de 1.200 euros para 1.950 euros.