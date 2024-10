Eclipse com "anel de fogo" encanta extremo sul da América

Parte do hemisfério sul testemunhou quarta-feira um eclipse anular do Sol, mas com o esplendor do "anel de fogo" perfeitamente visível para poucas pessoas, na Patagónia semidesértica do Chile e da Argentina.

O extremo sul do continente e a ilha (chilena) da Páscoa tiveram o privilégio de observar integralmente o fenómeno, que começou no Pacífico Norte e terminou no Atlântico Sul. Mas vários países da América do Sul e ilhas do Pacífico conseguiram observá-lo parcialmente.

"Foi impressionante, maravilhoso. Como um pequeno crepúsculo", disse à AFP Ninoska Huki, 55 anos, da ilha de Páscoa, com 7.000 habitantes, a 3.500 quilómetros da costa chilena, uma das primeiras a poder observar o eclipse anular ao meio-dia local, com as estátuas "Moai" ao fundo.

🌑🌒🌓 Une partie de l'hémisphère sud a été témoin hier d'une éclipse annulaire de soleil avec un "anneau de feu" pic.twitter.com/sRRK8YTN9d — BFMTV (@BFMTV) October 3, 2024

Na hora do anel de fogo, "havia muito vento, o que também contribuiu para o reflexo, e um momento sublime onde estávamos tranquilos assistindo ao eclipse. Um magnífico crepúsculo", comentou.

Do outro lado da cordilheira dos Andes, na Patagónia argentina, em Puerto San Julian, uma pequena estância balnear a 2.100 quilómetros de Buenos Aires, algumas centenas de pessoas devidamente cobertas enfrentaram o frio e o vento para ver a lua mordiscar o sol por volta das 17:25, horário local (20:25 GMT), observou a AFP.

Pequenos telescópios, óculos especiais para eclipses ou máscaras de soldagem, os astrónomos amadores, muitos dos quais vinham com a família, e entusiastas vindos de longe gostaram tanto do fenómeno quanto da atmosfera do local, no extremo do continente.

O eclipse de hoje, especifica o instituto francês de mecânica celeste e cálculo de efemérides (Imcce), é o 18.º eclipse solar anular do século XXI e o segundo eclipse de 2024, após o eclipse total de abril.

O próximo eclipse solar parcial ocorrerá em 29 de março de 2025, visível principalmente no oeste da América do Norte, Europa e noroeste da África.