Mercado automóvel cresce 4,6% até Setembro com 186.996 novos veículos

O mercado automóvel cresceu 4,6% até setembro face ao período homólogo, com 186.996 novos veículos em circulação, segundo dados da ACAP -- Associação Automóvel de Portugal hoje divulgados.

Por categorias, a mesma informação indica que nos primeiros nove meses deste ano foram matriculados 157.842 veículos ligeiros de passageiros, um crescimento homólogo de 2,9%.

Deste total de veículos ligeiros, a maioria (55,2%) são movidos a energias alternativas (elétricos e híbridos), cerca de um terço (36%) a gasolina e 8,7% a gasóleo, com a ACAP a precisar que 18,4% dos veículos ligeiros de passageiros novos eram elétricos.

Já os ligeiros de mercadorias atingiram 23.637 unidades, o que representou um aumento de 17,0% face ao mesmo período de 2023, enquanto nos pesados o número de novas matrículas nestes três trimestres ascendeu a 5.517, uma subida homóloga de 4,6%.

Tendo em conta apenas a evolução do mercado no mês de setembro, os dados da ACAP indicam que foram matriculados 18.054 veículos automóveis, mais 6,1% que no mesmo mês do ano passado, com os elétricos a pesarem 18,4%.

Deste total relativo apenas ao mês de setembro, 15.053 dizem respeito a matrículas de ligeiros de passageiros novos (mais 6,9% do que em setembro de 2023), 2.389 a ligeiros de mercadorias (mais 0,8% homólogos) e 612 pesados (mais 14,2% homólogos).