Vitor Sandoval convocado para a selecção cubana

Vitor Sandoval, o jovem cubano que tem vindo a representar o Marítimo da Madeira Andebol SAD e por via do protocolo estabelecido, também o Académico do Funchal na Divisão de Honra, está convocado pela Federação Cubana de Andebol para representar a selecção A.

Assim, o jogador vai marcar presença de 3 a 10 de Novembro, no Torneio Internacional Vila de Chantellerault 2004, competição que se realiza em França. Vitor Sandoval cumpre a sua terceira temporada no andebol da Região