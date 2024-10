Helena Leal destaca políticas de proximidade da CMF

No âmbito do Dia Mundial do AVC, que hoje se assinala, decorreu na Sala da Assembleia Municipal uma 'Palestra de Sensibilização ao AVC', organizada pelo SESARAM com a SPAVC e que teve a colaboração da CMF. O evento contou com a presença da vereadora Helena Leal, que detém o pelouro da Saúde e Políticas de Longevidade, entre outros.

Na sua intervenção, Helena Leal destacou, entre outras ideias, a importância da "prevenção e sensibilização", mas igualmente a "acção de apoio funcional e emocional, junto das pessoas vítimas de AVC".

Helena Leal adiantou ainda que "haverá sempre muito mais a fazer e a melhorar… apesar de, em saúde, por muito quer se faça, parece sempre insuficiente".

Sobre as políticas da autarquia na área da saúde, realçou que a aposta se materializa na Câmara na «proximidade, tentando perceber junto das pessoas as suas preocupações e necessidades, indo ao encontro das melhores soluções, e sempre que possível, envolvendo sempre as próprias pessoas neste processo de auto-cuidado. É com base nesta proximidade e escuta ativa, que percebemos a nossa realidade social, essencial para o desenho das nossas politicas, mas é também através desta proximidade, que as conseguimos mais facilmente sensibilizar".

Apontou igualmente que a autarquia trabalha "com e para as pessoas da cidade do Funchal e sempre em complementaridade e sinergia com as entidades governativas, associações, empresas, que nos possam acrescentar".

Das políticas da CMF, frisou a criação do serviço de saúde e bem-estar, do Conselho Municipal de Saúde, bem como a existência de várias - várias estruturas municipais (ginásios, centros comunitários ) com cerca de 2700 frequentadores mensais e que promovem atividade física senior; acções de sensibilização em saúde (física e mental) e na área da nutrição".

O objectivo é também promover a "saúde física e mental da nossa população, para a verdadeira inclusão de todos, diminuindo os fatores de risco, aumentando os fatores de proteção e promovendo hábitos de vida mais conscientes e saudáveis".