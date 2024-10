Residência universitária resolvida até Dezembro

UMa quer assinar, até final do ano, o contrato para a construção da unidade na Quinta de São Roque. Ao todo, os três investimentos para alojamento ultrapassam os 11 milhões de euros. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 29 de Outubro.

Ainda no tema do Ensino Superior, alunos do ISAL não têm entrada directa noutro estabelecimento de ensino superior, mas o Governo da República convocou as instituições não acreditadas para uma reunião e garantiu que a situação dos estudantes está acautelada.

“Não há turistas em excesso mas importa criar limites para regular o mercado” é, por seu turno, o tema que maior destaque gráfico merece na capa desta edição. Debate ‘Estratégia Turismo 2035’ reuniu, no Funchal, entidades regionais e nacionais, públicas e privadas, em torno da definição das prioridades para o sector. Mais taxas de acesso a espaços turísticos na mira do Governo.

“Albuquerque inclui Chega nas negociações do Orçamento” é outra notícia que vai dar que falar esta terça-feira.

“Ainda espero regressar à I LIGA para voltar a jogar no Nacional”, afirma João Camacho, em entrevista ao DIÁRIO. Jogador madeirense, diz-se focado em garantir a subida de divisão pelos turcos do Karagumruk. “Vamos com o intuito de passar à final four”, antevê o treinador dos alvinegros que hoje defrontam o Sporting nos ‘quartos’ da Taça da Liga.

