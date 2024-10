Madeirenses vão poder viajar por 77€ e 79€

O primeiro-ministro Luís Montenegro prometeu “simplificar procedimentos” e “pagar mais rápido” os reembolsos aos passageiros no que ao subsídio social de mobilidade diz respeito, ao mesmo tempo que garantia a redução em 10% o valor que os ilhéus (residentes e estudantes) vão pagar para viagens de ida e volta à Madeira e aos Açores.

Ao mesmo tempo, o valor que pagam nas viagens entre os dois arquipélagos reduzem-se para um terço (33%). Na prática, para o Continente os madeirenses passariam a pagar até 77 euros e 79 euros para os Açores, enquanto os estudantes pagariam 58 euros e 59 euros, respectivamente.

Contudo, enquanto não for publicado o novo decreto-lei ou regulamentação que irá substituir aquele que vigora desde 24 de Julho de 2015, cabe analisar quanto é que poderá custar, por exemplo, viajar, por exemplo neste Natal, na próxima Páscoa e no próximo Verão.

Com base em simulações nos portais da TAP (para as viagens para Lisboa e Porto) e da SATA (para os Açores), estes são os preçários por baixo, contando 1 mala de porão e a melhor opção de classe disponível, ontem, nos respectivos portais de reservas, privilegiando, claro, os movimentos mais comuns: no Natal e Páscoa as vindas de estudantes, no Verão as saídas dos residentes, sendo os períodos em que preços mais ‘escaldam’.

Para o Natal 2024

Para a Páscoa 2025

Para o Verão (Agosto) 2025