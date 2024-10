Companhia de Autocarros da Madeira alerta para alteração de carreiras no Santo da Serra

Na sequência da alteração do sentido do trânsito automóvel no principal arruamento da freguesia do Santo António da Serra, em Santa Cruz, a Companhia de Autocarros da Madeira (CAM) tornou pública a alteração das suas carreiras.

Conforme o DIÁRIO noticiou, na passada sexta-feira, a circulação automóvel na Rua Dr.ª Filomena Mina, passa a fazer-se apenas num sentido, do Centro de Saúde para o posto de combustível. Já a circulação no sentido inverso terá de ser feita pela Estrada Dr. João de Gouveia.

Neste seguimento, serão assim alteradas as carreiras 20, 25 e 28, segundo os seguintes itinerários:

Carreira 20

Sentido Funchal / Machico / Santo Serra

Funchal / Machico / Portela / Lombo das Faias / rotunda Moinhos (junto bomba gasolina repsol) / variante/ rotunda a norte do campo de golf/ quinta da junta / Moinhos (junto bomba repsol) termino viagem

Sentido Santo Serra / Machico/ Funchal Via Portela ou Lombo das Faias

Moinhos (junto bomba gasolina repsol) / variante / rotunda a norte do campo de golf / quinta da junta/Moinhos (junto bomba gasolina repsol) / Lombo das Faias / Portela / Machico / Funchal

Sentido Santo Serra / Machico / Funchal Fonte Santo Serra

Quinta da junta / Moinhos/variante / rotunda a norte do campo de golf/Fonte Santo Serra / Machico/ Funchal

Carreira 25

Sentido Santa Cruz / Santo Serra

Santa Cruz / rotunda a norte do campo de golf / quinta da junta termino viagem

Sentido Santo Serra / Santa Cruz

Quinta da junta / Moinhos/variante / rotunda a norte do campo de golf / Santa Cruz

Carreira 78

Sentido Funchal / Santo Serra / Faial

Funchal / Machico / Fonte Santo Serra / quinta da junta / Moinhos (junto bomba repsol) / Portela / Faial

Sentido Faial / Santo Serra / Funchal

Faial / Portela / Moinhos (junto bomba gasolina repsol) / variante / rotunda a norte do campo de golf/quinta da junta/Moinhos (junto Bomba de gasolina repsol) /variante/Fonte Santo Serra/Machico/Funchal

Relembre-se que esta alteração não tem sido pacífica. Logo no sábado, o primeiro dia em que as alterações entraram em vigor, foram vários os automobilistas a desrespeitar a alteração, conduzindo em contramão.